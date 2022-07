Mercedes ënnersträich seng opsteigend Performance vun de leschte Woche mat der Pole Position fir den George Russell. Positiounen 2 an 3 ginn u Ferrari.

Et war eng spannend Finall ëm d'Pole Position an Ungarn. Ferrari huet mam Carlos Sainz scho wéi de klore Leader ausgesinn, mee den George Russell ass mat sengem Mercedes am leschten Tuer nach op d'Startpositioun 1 gefuer. Et ass seng éischt Pole Position a senger Karriär. De Lando Norris klasséiert sech am McLaren als Véierten, Plaz 7 ass fir de Lewis Hamilton.Fir de Max Verstappen war et seng schlechtst Placéierung an engem Qualifying an dëser Saison, hie start um Sonndeg vun der Positioun 10.

Am éischten Tuer gouf et eng kleng Iwwerraschung, dass mam Lewis Hamilton a sengem Coequipier George Russell zwee Mercedes-Piloten op den éischten zwou Plaze stoungen. Ferrari mam Carlos Sainz Jr. a RedBull mam Weltmeeschter Verstappen koumen op d'Plazen Dräi a Véier. De Sebastian Vettel, dee virum Grand-Prix an Ungarn säi Récktrëtt um Enn vun der Saison annoncéiert hat, gouf am éischten Tuer als 18. eliminéiert.

Am zweeten Tuer vum Qualifying huet de Sergio Perez den Anzuch an de leschten Tuer ëm 0,071 Sekonnen verpasst. Hei louch awer de Verstappen awer nees virum Charles Leclerc op den éischten zwou Positiounen. Am drëtten Duerchgang huet Ferrari laang wéi de séchere Gewënner ausgesinn; an der leschter Ronn louche béid Pilote op de Positiounen 1 an 2. A sengem leschten Tuer huet den George Russell sech nach op déi éischt Plaz katapultéiert an dat bescht Resultat a senger jonker Karriär agefuer. Fir RedBull war et kee gudden Dag mat Plaz 10 fir de Verstappen a Plaz 11 fir de Perez.

Suivéiert déi 13. Course vun der Saison ab 14h15 op RTL ZWEE, RTL.lu an am RTL Play. Den Depart ass um 15h00.

