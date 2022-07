D'Strategie vun de Pneuen ass bei Ferrari net opgaangen, soudass de Charles Leclerc just de 6. gouf. D'Mercedes-Piloten hu vum Ferrari-Fauxpas profitéiert.

De Charles Leclerc huet an der leschter Course virun der Summerpaus also weider wichteg Punkten am General op de Max Verstappen verluer. Den Hollänner huet et fäerdeg bruecht vun der 10. Plaz an der Course ganz no vir ze fueren a baut säi Virsprong op 80 Punkten aus. De Leclerc kann an de leschte Coursen net méi aus eegener Hand Weltmeeschter ginn. De Podium an Ungarn hunn d'Mercedes-Piloten Lewis Hamilton an George Russell op de Plazen 2 an 3 komplettéiert.

Beim Start konnt de Russell Attacke vum Sainz ofwieren, soudass et an den éischte 4 Positioune keng Changementer gouf. De Lewis Hamilton konnt 2 Plaze gutt maachen an ass op déi 5. Plaz no vir gefuer. Déi 2 Haas-Pilote Magnussen a Schumacher hu beim Start och e puer Plaze gutt gemaach. De Magnussen hat dobäi awer seng Nues vum Auto getéitscht an en huet missen an d'Box fueren.

De Verstappen huet sech am Laf vun den éischte Ronne Plaz ëm Plaz no vir geschafft. No den éischte Boxestoppen ass de Russell vir bliwwen, de Leclerc hat de Sainz iwwerholl an op der 4. Plaz louch schonn de Verstappen. An der Suite ass de Leclerc ëmmer méi no un de Russell erukomm. Nach virun der Hallschent vun der Course, konnt de Leclerc de Russell iwwerhuelen.

No 38 Ronnen huet et liicht ugefaange mat Reenen an d'Pist ass e besser méi rutscheg ginn. D'Pilote sinn nees een nom aneren an d'Box gefuer. Dem Leclerc säi Stopp war net sou gutt an de Verstappen konnt de Monegass no 41 Ronnen iwwerhuelen. Kuerz drop huet de Verstappen sech gedréint an de Leclerc ass erëm laanscht gezunn. Well béid Piloten eng aner Strategie mat de Pneuen haten an de Leclerc mat der haarder Mëschung ënnerwee war, ass de Verstappen awer nees op déi 1. Plaz gefuer. De Leclerc huet Sekonn ëm Sekonn verluer an huet sech an der 54. ronn och nach misse vum George Russell iwwerhuele loossen. De Leclerc huet nach eng Kéier missen an d'Box fueren, fir op d'Soft-Pneuen ze wiesselen.

An der Schlussphas ass de Verstappen d'Course souverän op en Enn gefuer. De Lewis Hamilton huet et gepackt, op déi 2. Plaz no vir ze fueren. Den George Russell ass den 3. ginn. Béid Mercedes-Piloten hunn an de leschte Ronnen de Carlos Sainz um 2. Ferrari iwwerholl.

Verléierer vum Weekend waren d'Ferrari-Piloten, déi, opgrond vun engem Strategie-Desaster bei de Pneuen, de Podium däitlech verpasst hunn. Déi zwee Alpine-Fuerer Alonso an Ocon an de Sebastian Vettel am Aston Martin sinn eng gutt Course gefuer a koumen um Enn an d'Top 10.

FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022