De Lëtzebuerger war op engem Porsche 911 GT3-R vum Team Herberth Motorsport bei der legendärer Course am Asaz, dat allerdéngs net besonnesch laang.

Den Dylan Pereira war de Start gefuer, dat vu Plaz 51 aus, an e konnt a sengem Stint och direkt iwwer 20 Plaze guttmaachen. Och ann der PRO-Am-Kategorie konnt hie sech vu Plaz 5 no vir op Plaz 2 kämpfen. Deemno war et e villverspriechende Start an d'24h-Course. En éischte klenge Réckschlag gouf et allerdéngs, well en zousätzleche Boxestopp huet musse gemaach ginn, nodeems beim 1. Stopp net genuch Bensin getankt gouf.

An aussiichtsräicher Positioun hat den Dylan Pereira den Auto dunn u säin Teamkolleeg Antares Au aus Hongkong iwwerginn. Wärend enger Safety-Car-Phas huet dunn awer de Pilot am Mercedes mat der Nummer 93 net opgepasst, an en ass dem Porsche mat der Startnummer 9 säitlech hannen op d'Rad gefuer an huet den Auto gedréint. Dobäi gouf d'Felge beschiedegt an e Platte war och d'Konsequenz. Den Au huet sech nach eng ganz Ronn mussen iwwert de Circuit ploen, fir zeréck an d'Box ze kommen. Den Auto konnt och nach emol gefléckt ginn, ma kuerz duerno huet d'Team awer mussen opginn, well ënnert anerem d'Differential beim Accident eng erwëscht hat.

© Romain Scheffen

D'Enttäuschung beim Team ëm Dylan Pereira, Antaraes Au, Kevin Tse an Jaxon Evans war natierlech grouss, nodeems een onverschëlt ausgefall ass, just well en anere Konkurrent wärend enger Safety-Car-Phas net konzentréiert war.

Den Dylan Pereira huet net vill Zäit sech driwwer Gedanken ze maachen, wat méiglech gewiescht wier, well schonn den nächste Weekend geet et fir hien am Porsche Carrera Cup Däitschland weider, dat um Nürburgring.

Gewonne gouf d'24h-Course vu Spa iwwerdeems vu Raffaele Marciello, Daniel Juncadella a Jules Gounon op Mercedes-AMG GT3.

© Romain Scheffen

Plaz 2 geet och u Mercedes, dat mam Luca Stolz, dem Steijn Schothorts an dem Maxi Götz. Déi lescht Plaz um Podium geet un d'Team Iron Lynx mam Ferrari 488 GT3, op deen den Antonio Fuoco, den Daniel Serra an den Davide Rigon gefuer sinn.

24 Stonne Francorchamps Course (31.7.2022) © Romain Scheffen

Schlussklassement

POS CAR # CLASS DRIVERS TEAM CAR TIME LAPS GAP 1 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon Akkodis ASP Team Mercedes-AMG GT3 2:17.951 536 2 2 Pro Cup Luca Stolz, Steijn Schothorst, Maxi Götz Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:18.427 536 3 71 Pro Cup Antonio Fuoco, Daniel Serra, Davide Rigon Iron Lynx Ferrari 488 GT3 2:18.029 536 46.926 4 55 Pro Cup Maro Engel, Maxi Buhk, Mikael Grenier AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 2:18.160 536 48.430 5 50 Pro Cup Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse ROWE Racing BMW M4 GT3 2:18.502 536 1:01.266 6 98 Pro Cup Nicky Catsburg, Augusto Farfus, Nick Yelloly ROWE Racing BMW M4 GT3 2:18.025 536 1:09.006 7 47 Pro Cup Dennis Olsen, Nick Tandy, Laurens Vanthoor KCMG Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.037 536 1:13.409 8 38 Pro Cup Marvin Kirchhöfer, Oliver Wilkinson, Rob Bell Jota McLaren 720S GT3 2:18.636 536 2:13.544 9 51 Pro Cup Miguel Molina, James Calado, Nicklas Nielsen Iron Lynx Ferrari 488 GT3 2:17.763 535 55.860 10 95 Pro Cup Maxime Martin, Marco Sorensen, Nicki Thiim Beechdean AMR Aston Martin Vantage AMR GT3 2:18.274 534 8.293 11 6 Pro Cup Jordan Pepper, Andrea Caldarelli, Marco Mapelli Orange 1 KPAX Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:18.576 534 58.607 12 66 Pro Cup Ricardo Feller, Markus Winkelhock, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 2:18.192 534 1:22.519 13 30 Silver Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.099 533 13.305 14 19 Pro Cup Leo Roussel, Arthur Rougier, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:18.750 533 1:20.687 15 99 Silver Cup Marius Zug, Juuso Puhakka, Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.101 533 1:35.969 16 14 Silver Cup Tuomas Tujula, Stuart White, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:19.111 532 1:39.714 17 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch, Nico Müller Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.281 531 1:18.443 18 83 Gold Cup Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting Iron Dames Ferrari 488 GT3 2:19.193 531 1:19.161 19 25 Pro Cup Christopher Mies, Lucas Legeret, Patric Niederhauser Sainteloc Racing Audi R8 LMS evo II GT3 2:18.055 531 1:23.409 20 52 Pro-AM Cup Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini, Alessio Rovera AF Corse Ferrari 488 GT3 2:17.480 530 2:51.308 21 163 Silver Cup Baptiste Moulin, Mattia Michelotto, Marcus Paverud, Michael Dörrbecker Vincenzo Sospiri Racing srl Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:19.250 529 1:35.409 22 74 Pro Cup Felipe Nasr, Matt Campbell, Mathieu Jaminet EMA Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.144 529 1:40.765 23 90 Silver Cup Sean Walkinshaw, Oscar Tunjo, Patrick Kujala, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 2:18.872 528 19.558 24 33 Gold Cup Arnold Robin, Ryuichiro Tomita, Ulysse De Pauw, Maxime Robin Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.376 528 45.323 25 56 Silver Cup Marius Nakken, Mauro Calamia, Giorgio Roda, Mikkel O. Pedersen Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.170 527 7.279 26 93 Gold Cup Jonathan Hui, Loris Spinelli, Chris Froggatt, Eddie Cheever SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 2:18.979 527 22.226 27 7 Gold Cup Brendan Iribe, Sebastian Priaulx, Oliver Millroy, Frederik Schandorff Inception Racing McLaren 720S GT3 2:18.970 527 27.340 28 75 Pro-AM Cup Dominik Baumann, Martin Konrad, Kenny Habul, Philip Ellis SunEnergy1 - by SPS Mercedes-AMG GT3 2:19.092 527 1:32.657 29 22 Silver Cup Dominik Fischli, Patrik Matthiesen, Vincent Andronaco, Joel Sturm Allied Racing GmbH Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.135 526 18.267 30 39 Pro-AM Cup Piti Bhirombhakdi, Christophe Hamon, Tanard Sathienthirakul, Earl Bamber Singha Racing Team TP 12 Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.956 526 26.249 31 44 Gold Cup Patrick Assenheimer, Michael Blanchemain, Axel Blom, Jim Pla GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:18.764 524 1:21.704 32 8 Gold Cup Nicolas Gomar, Ruben del Sarte, Loris Cabirou, Mike Parisy AGS Events Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:20.565 522 1:56.934 33 21 Gold Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan, David Perel AF Corse Ferrari 488 GT3 2:19.208 519 1:56.610 34 20 Bronze Cup Tim Müller, George Kurtz, Valentin Pierburg, Reema Juffali SPS Automotive Performance Mercedes-AMG GT3 2:21.941 514 43.728 35 563 Silver Cup Karol Basz, Michele Beretta, Benjamin Hites, Yuki Nemoto Vincenzo Sospiri Racing srl Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:19.279 514 1:59.682 36 28 Silver Cup Samantha Tan, Maxime Oosten, Nick Wittmer, Harry Gottsacker Samantha Tan Racing BMW M4 GT3 2:19.688 510 1:29.044 37 35 Bronze Cup Henry Walkenhorst, Jörg Breuer, Donald Young, Theo Oeverhaus Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 2:19.458 509 1:47.138 38 23 Pro Cup Ross Gunn, Alex Riberas, Charlie Eastwood Heart of Racing with TF Sport Aston Martin Vantage AMR GT3 2:19.130 497 0.787 39 31 Silver Cup Diego Menchaca, Lewis Proctor, Finlay Hutchison Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.537 497 29.189 40 57 Gold Cup Jens Liebhauser, Russell Ward, Lorenzo Ferrari, Lucas Auer Winward Racing Mercedes-AMG GT3 2:18.775 429 -3:49:57.469 41 188 Pro-AM Cup Alexander West, Miguel Ramos, Dean Macdonald, Henrique Chaves Garage 59 McLaren 720S GT3 2:18.589 394 -5:53:01.232 42 34 Gold Cup Michael Dinan, Robby Foley, Richard Heistand, Jens Klingmann Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 2:18.225 392 -5:31:38.055 43 24 Pro-AM Cup Stefan Aust, Niki Leutwiler, Nico Menzel, Alessio Picariello Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.193 382 -6:18:48.788 NC 100 Pro Cup Julien Andlauer, Marvin Dienst, Sven Müller Toksport WRT Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.096 374 -6:47:07.470 NC 87 Silver Cup Casper Stevenson, Tommaso Mosca, Thomas Drouet Akkodis ASP Team Mercedes-AMG GT3 2:19.005 367 -6:09:52.526 NC 4 Silver Cup Jannes Fittje, Jordan Love, Alain Valente, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 2:19.538 333 -8:39:42.064 NC 77 Gold Cup Ahmad Al Harthy, Sam de Haan, Alex MacDowall, Sandy Mitchell Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:18.986 333 -8:28:02.998 NC 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Charles Weerts Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 2:18.981 293 -10:29:54.229 NC 27 Silver Cup Max Weering, Isaac Tutumlu Lopez, Taylor Cooke, Brandon Leitch Leipert Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:20.425 262 -11:17:50.718 NC 5 Gold Cup Gabriele Piana, Florian Scholze, Hubert Haupt, Arjun Maini Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 2:19.479 256 -12:05:28.412 NC 159 Silver Cup James Baldwin, Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 2:19.272 227 -13:10:17.727 NC 221 Pro Cup Richard Lietz, Michael Christensen, Kevin Estre GPX Martini Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.789 221 -13:37:36.694 NC 16 Pro-AM Cup Adrian Henry de Silva, Stephen Grove, Brenton Grove, Matthew Payne Earl Bamber Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:21.033 206 -14:45:42.455 NC 3 Silver Cup Jeffrey Kingsley, Valdemar Eriksen, Sebastien Baud GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:20.024 199 -14:37:23.781 NC 911 Gold Cup Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.630 192 -15:29:46.185 NC 63 Pro Cup Albert Costa, Mirko Bortolotti, Jack Aitken Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:18.912 190 -15:44:50.713 NC 107 Gold Cup Nigel Bailly, Stephane Lemeret, Antonin Borga, Maxime Soulet CMR Bentley Continental GT3 2:19.902 187 -14:45:45.358 NC 54 Pro Cup Klaus Bachler, Come Ledogar, Thomas Preining Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:18.974 176 -16:25:13.525 NC 11 Silver Cup Daniele Di Amato, Lorenzo Patrese, Alberto di Folco, Pierre Alexandre Jean Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.554 162 -17:05:32.559 NC 10 Gold Cup Karim Ojjeh, Benjamin Lessennes, Antoine Leclerc, Adam Eteki Boutsen Racing Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.907 153 -16:47:35.334 NC 9 Pro-AM Cup Antares Au, Kevin Tse, Dylan Pereira, Jaxon Evans Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.742 100 -17:24:18.384 NC 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Christopher Haase, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 2:18.724 92 -19:46:12.997 NC 777 Silver Cup Al Faisal Al Zubair, Axcil Jefferies, Daniel Morad, Fabian Schiller Al Manar Racing by HRT Mercedes-AMG GT3 2:19.448 58 -21:28:54.352 NC 97 Silver Cup David Pittard, Charlie Fagg, Theo Nouet, Roman de Angelis Beechdean AMR Aston Martin Vantage AMR GT3 2:20.980 57 -21:32:09.186 NC 91 Gold Cup Alex Malykhin, Julien Apotheloz, Florian Latorre, Ayhancan Güven Allied Racing GmbH Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:21.279 57 -21:29:14.227 NC 26 Silver Cup Aurelien Panis, Cesar Gazeau, Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Racing Audi R8 LMS evo II GT3 2:19.667 38 -22:28:17.834