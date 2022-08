De Lëtzebuerger Kevin Peters konnt an Holland d'Buggy-1600-Finall gewannen a sech wichteg Punkte fir d'EM sécheren. De Kenny Reding kënnt op Plaz 4.

De Kevin Peters behaapt sech um Circuit zu Toldijk géint de Fransous Thomas Christol an den Andrei Maxian aus Moldawien.

Bal hätt nach en zweete Lëtzebuerger mat um Podium gestanen, dat a Persoun vum Kenny Reding. Hie konnt sech de ganze Weekend iwwer Laf fir Laf verbesseren a kënnt an der Finall op déi gutt 4. Plaz.

Domat awer net genuch... op Plaz 7 steet mam Ferdinand Gengler e weidere Lëtzebuerger. Deemno schéint d'Streck an Holland de Lëtzebuerger gutt ze leien.

An der Europameeschterschaft mécht de Kevin Peters e wichtege Schrëtt Richtung Titel. Den zweeten am EM-Klassement, de Markus Wibbeler koum an Holland nämlech just op Plaz 15 an den Drëtten am Klassement, de Stijn Jaspers ass an Holland just den 20. ginn.