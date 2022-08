De Formel-1-Weltmeeschter Max Verstappen ka mat senger Ecurie Red Bull bis Enn 2025 weider op déi technesch Ënnerstëtzung vun Honda zielen.

Dëst gouf en Dënschdeg per Schreiwes kommunizéiert. Vun 2026 u géifen nei Motor-Reegelen an der Formel 1 gräifen. Spekulatiounen no géif een da bei Red Bull op Motore vu Porsche zeréckgräifen, déi den Ament dobäi wiere Motore fir d'Formel 1 ze bauen an ze testen.