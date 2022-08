Namur Legend ass eng Manifestatioun, déi un Zäiten erënnere soll, wou nach op der spektakulärer Pist op der Citadelle gefuer ginn ass.

4 Joer laang gouf deen Event net méi organiséiert, ma de leschte Weekend war et nees esou wäit.



2022 hat sech och eng Ekipp vu Lëtzebuerger an de verschiddene Kategorien ugemellt.



Evolution Motocross (1981 - 1983)

Jeannot MULLER N°2 - KTM

René GARNIE N°63 - MAICO

Silveiro SILVA N°77 - YAMAHA



Open Motocross (1984 - 1990)

Marco THILL N°2 - MEWA MAICO

Edwig De Cock N°79 - HONDA

Patrick GENGLER N°89 - HONDA



Samschdes war ee Cortège mat de Motoen op der Citadelle, wou d'Pilote vu verschiddene Weltmeeschter an Empfang geholl gi sinn, wéi z.B. dem Roger de Coster, Joël Smets oder Jacky Martens, deen an der Zäit ënner enger Lëtzebuerger MUL-Lizenz gefuer ass.

