D’MotoGP start e Sonndeg um 14:00 Auer zu Silverstone. No der leschter Course virun der Paus zu Assen goufen d’Kaarte fir d'WM nach eng Kéier nei gemëscht.

Et ass déi 12. vun 20 Coursen. De "British Grand Prix" zu Silverstone ass een historescht Evenement fir de Rennsport an d'Streck zielt zu deene séierste Circuiten op der Welt. Och d’Formel 1 fiert hei reegelméisseg hir Coursen. Kloer Favoritte gëtt et iwwerdeems keng, well an de leschten aacht Joer all Kéiers een anere Pilot de Grand Prix gewanne konnt. D'lescht Joer konnt sech den aktuelle WM-Leader Fabio Quartararo op senger Yamaha zu Silverstone behaapten.

De Quartararo, dee seng Karriär an der Moto 3 Klass beim Lëtzebuerger Team Leopard ugefaangen huet, hat sech am Juni bei der leschter Course virun der Saisonspaus zu Assen zwee Mol getässelt an huet dowéinst misse fréizäiteg opginn. Wéint enger Kollisioun mam Aleix Espargaro krut de Weltmeeschter fir déi nächst Course zu Silverstone eng "Long Lap Penalty" opgedrummt. Den Italiener Francesco Bagnaia vum Team Ducati Lenovo huet sech dogéint déi éischte Plaz zu Assen geséchert a konnt domadder 25 wichteg Punkte fir de General gewannen. De Spuenier Aleix Espargaro, deen e weidere Konkurrent fir de Championstitel ass, hat sech an dëser Course vun der 15. Plaz op déi véiert Platz no vir geschafft.

After a race to forget for @FabioQ20 who nearly took down @AleixEspargaro at the #DutchGP 🇳🇱 , the @YamahaMotoGP rider went to the Aprilia garage to apologise 👏#SeasonSoFar pic.twitter.com/7Q7bK3N2qK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 24, 2022

Et bleift ofzewaarden, ob sech de WM-Leader Fabio Quartararo op een Neits déi éischte Plaz beim brittesche Grand-Prix séchere kann oder ob sech een anere Motocyclist duerchsetze kann. Am WM-Klassement huet den "El Diablo" nëmmen nach 21 Punkten Avance op säin Haaptkonkurrent de Spuenier Aleix Espargaro.

An der Moto2 deelen sech den Ament de Celestino Vietti an de Augusto Fernandez déi éischte Plaz mat 146 Punkten. Knapp hannendrun ass de Japaner Ai Ogura mat 145 Punkten.

D’Moto3 gëtt vum Sergio Garcia an dem Izan Guevara vunder GASGAS Aspar Ekipp mat 182 an 179 Punkten ugefouert. Domadder hunn déi zwee spuenesch Teamkomeroden ee grousse Virsprong op den Drëtten am General, den Dennis Foggia, mat 115 Punkten.

D’Kinneksklass vum Moto-Sport start dëse Sonndeg um 14:00 Auer. D’Moto3 fänkt e Sonndeg um 12:20 an d’Mot2 um 15:30 un.

Top 3 MotoGP



MotoGP

1. Fabio Quartararo 172 Pkt.

2. Aleix Espargaro 151 Pkt.

3. Johann Zarco 144 Pkt.

Top 3 Moto2



Moto2

1. Celestino Vietti 146 Pkt.

2. Augusto Fernandez 146 Pkt.

3. Ai Ogura 145 Pkt.

Top 3 Moto3

Moto3

1. Sergio Garcia 182 Pkt.

2. Izan Guevara 179 Pkt.

3. Dennis Foggia 115 Pkt.