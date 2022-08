No 2018 an 2019 war dat schonn déi drëtt Victoire am finnesche Jyväskylä fir den Ott Tänak.

Op der aachter Manche vun der Rallye-WM konnt sech den Ott Tänak e Sonndeg seng zweet Victoire vun der Saison sécheren. De Pilot aus Estland huet sech dobäi virun den zwee Finne Kalle Rovanperä an dem Esapekka Lappi duerchgesat. Am Generalklassement bleift de Kalle Rovanperä weider un der Tabellespëtzt. Mat 175 Punkten huet hien e komfortabele Virsprong op seng Verfolger Thierry Neuville (92) an Elfyn Evans (79). Déi nächst Destinatioun vun der Rallye-WM ass tëscht dem 18. an 21. August, wou den Ypern-Rallye an der Belsch ausgedroe gëtt.