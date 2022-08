E Sonndeg gouf am Porsche Carrera Cup Däitschland um Nürburgring déi zweet Course vum Weekend gefuer.

Op der 10. Course vun der Saison gouf et um Nürburgring an Däitschland déi zweet Victoire vun der Saison fir den Dylan Pereira. De Lëtzebuerger huet déi éischt Plaz wärend der Course net hirginn a sech um Enn virum Laurin Heinrich an dem Loek Hartog behaapt.

E Samschdeg konnt sech den Dylan Pereira schonn als Drëtten eng Plaz um Podium sécheren.

Wéi och op der éischter Course vum Weekend ass den Dylan Pereira vun der Pole Position an d'Course gestart. Nodeems hien den Dag virdrun e schlechten Depart erwëscht hat, konnt hien e Sonndeg nom Start seng Plaz un der Spëtzt vum Feld halen a sech ofsetzen. Méi spannend war et am Réckspigel vum Lëtzebuerger, wou sech ëm déi zweet Plaz gestridde gouf. Um Enn hat do den Däitsche Laurin Heinrich d'Nues vir, dee säi Virsprong als Leader vum Generalklassement domat liicht ausbaue kann. De Loek Hartog huet de Podium mat der drëtter Plaz komplettéiert.

Nom Porsche Carrera Cup Däitschland bleiwen domat nach sechs Courssen an der aktueller Saison ze fueren.