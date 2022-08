Fir Ducati war dat déi 18. Podiumsplaz hannerteneen.

De Francesco Bagnaia huet de britesche Grand-Prix am Moto GP fir sech entscheet. Den Italiener konnt sech e Sonndeg zu Silverstone virum Maverick Vinales an dem Jack Miller d'Victoire sécheren. Duerch déi éischt Plaz ka sech de "Pecco" Bagnaia duerchaus weider Hoffnungen op de WM-Titel maachen.

An der Moto3 gouf et eng Victoire fir den Dennis Foggia. Den Italiener konnt sech hei virum Jauma Masia an dem Deniz Öncü duerchsetzen.

D'Course an der Moto2 geet um 15.30 Auer un den Depart.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1 Francesco Bagnaia 40'10.2600

2 Maverick Viñales +0.426

3 Jack Miller +0.614

4 Enea Bastianini +1.651

5 Jorge Martin +1.750

6 Miguel Oliveira +2.727

7 Alex Rins +3.021

8 Fabio Quartararo +3.819

9 Aleix Espargaro +3.958

10 Marco Bezzecchi +6.646

Moto2

Läit de Moment nach net vir.

Moto3



1 Dennis Foggia 37'30.1200

2 Jaume Masia +0.252

3 Deniz Öncü +0.297

4 Kaito Toba +0.738

5 Stefano Nepa +0.762

6 Diogo Moreira +0.881

7 John McPhee +0.932

8 Ryusei Yamanaka +0.936

9 Andrea Migno +1.108

10 Carlos Tatay +1.790



De General

MotoGP

1 Fabio Quartararo 180

2 Aleix Espargaro 158

3 Francesco Bagnaia 131

4 Enea Bastianini 118

5 Johann Zarco 114

6 Jack Miller 107

7 Brad Binder 98

8 Alex Rins 84

9 Maverick Viñales 82

10 Miguel Oliveira 81

Moto2

Läit de Moment nach net vir.

Moto3



1 Sergio Garcia 182

2 Izan Guevara 179

3 Dennis Foggia 140

4 Jaume Masia 127

5 Deniz Öncü 114

6 Ayumu Sasaki 113

7 Tatsuki Suzuki 94

8 Andrea Migno 84

9 Carlos Tatay 70

10 Xavier Artigas 62