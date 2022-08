Honda huet sech e Sonndeg viru Kawasaki a Suzuki duerchgesat.

Honda huet e Sonndeg déi 43. Editioun vun der Aacht-Stonne-Course zu Suzuka gewonnen. Den Trio Iker Lecuona, Tetsuta Nagashima an Takumi Takahashi huet d'Wierksekipp vu Kawasaki ëm eng Ronn distanzéiert. Fir Honda ass et deen 28. Succès bei der traditioneller Course a Japan an deen éischten zanter 2014.

Kawasaki wollt onbedéngt den Erfolleg vun der leschter Editioun am Joer 2019 widderhuelen. Ma de Jonathan Rea, den Alex Lowes an de Leon Haslam hate weder beim Tempo iwwert eng Ronn nach iwwert déi komplett Distanz eng Chance géint de japanesche Konkurrent vun Tokio.

Déi 3. Plaz huet sech de Leader an der Endurance-Weltmeeschterschaft Yoshimura SERT Motul geséchert. De Gregg Black an de Kazuki Watanabe si vun der Startplaz 22 aus op de Podium gefuer an hunn domadder hir Féierung der WM ausgebaut.

D'Resultat vun der Course

1. Team HRC (Nagashima, T. Takahashi, Lecuona), Honda CBR1000 RR-RSP EWC 214 Ronnen.

2. Kawasaki Racing Team Suzuka 8H (Haslam, Lowes, J. Rea), Kawasaki ZX-10RR EWC + 1 Ronn

3. Yoshimura SERT Motul (Black, Kazuki Watanabe), Suzuki GSX-R1000 EWC + 2

4. S-Pulse Dream Racing (Ogata, Cocoro, Tsuda), Suzuki GSX-R1000 EWC + 4

5. TOHO Racing (Kiyonari, Kunikawa, Kunimine), Honda CBR1000 RR-R EWC + 4

6. Honda Dream RT Sakurai (Hamahara, Hiura, Kunii), Honda CBR1000 RR-R EWC + 4

7. YART – Yamaha Official Team EWC (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1 EWC + 5

8. Team ATJ with JAPAN POST (Y. Takahashi, Ito, Koyama), Honda CBR1000 RR-R EWC + 6

9. Team Kodama (Kodama, Nagao, Nagao), Yamaha YZF-R1 EWC + 6

10. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio), Honda CBR1000 RR-R EWC + 6

De General

1. Yoshimura SERT Motul 127

2. F.C.C. TSR Honda France 104

3. YART – Yamaha Official Team EWC 93

4. Tati Team Beringer Racing 75

5. BMW Motorrad World Endurance 64

6. Team Bolliger Switzerland 56

7. Team LRP Poland 42

8. Viltais Racing Igol 38

9. Team HRC 35

10. Wojcik Racing Team 33