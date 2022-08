De Weekend gëtt um Lausitzring an Däitschland déi 6. Manche vum Porsche Carrera Cup Däitschland gefuer.

Am Porsche Carrera Cup Däitschland huet sech den Dylan Pereira e Samschdeg um Lausitzring no enger spektakulärer Course d'Victoire geséchert. Bei Reen a vill Waasser um Circuit huet sech de Lëtzebuerger virun den Hollänner Larry ten Voorde a Rudy van Buren duerchgesat.

Ob den ten Voorde den 2. bleift, ass nach net ganz sécher. Den Hollänner hat kuerz viru Schluss eng Beréierung mam Leader Laurin Heinrich. Den Däitschen ass doduerch op déi 10. Plaz zeréckgefall. De Pereira huet dovunner profitéiert, sech un d'Spëtzt gesat a sech d'Victoire geséchert.

Wärend der Course gouf et eng ganz Partie Ënnerbriechunge wéinst Kollisiounen. Betraff war dovunner och de Carlos Rivas. De Lëtzebuerger ass deemno net iwwert déi 24. Plaz an der Course an déi 7. Plaz an der Pro-AM-Wäertung erauskomm.

E Sonndeg um 14.40 Auer gëtt déi zweet Course vum Weekend gefuer. Hei start den Dylan Pereira vun der Pole.