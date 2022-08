De Lëtzebuerger ka sech no senger Victoire e Samschdeg och e Sonndeg um Lausitzring virum Hollänner Larry ten Voorde duerchsetzen.

De Weekend ass um Lausitzring an Däitschland déi 6. Manche vum Porsche Carrera Cup Däitschland gefuer ginn. Noodems den Dylan Pereira e Samschdeg gewonnen huet, ass de Letzebuerger e Sonndeg vun der Pole an d'Course gaangen. An et sollt och e Sonndeg eng Victoire fir den Dylan Pereira ginn. Domatt war et fir den Dylan Pereira seng seng drëtte Victoire hannerteneen am Carrera Cup Däitschland, daat nodeems en um Nürburgring an och gechter um Samschdeg schonns ganz uerwen um Podium stoung.

Op déi 2. Plaz fiert den Pereira säin gréisten Konkurent Larry ten Voorde aus Holland. Op déi 3. Plaz klasséiert sech den Laurin Heinrich.

Mam Carlos Rivas ass och een zweete Lëtzebuerger beim Porsche Carrera Cup Däitschland dobäi. Hien ass Amateur a fiert an der ProAm-Wäertung. De Carlos Divas huet awer kee gudden Dach erwëscht a klasséiert sech um Enn op der 29. a domat leschter Plaz.

No dësem Weekend bleiwen nach 4 Courssen an dëser Saison ze fueren.