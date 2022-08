Mat der Victoire vum Ott Tänak kann de Pilot aus Estland de Réckstand an der WM op de Kalle Rovanperä weider verkierzen.

Et war dem Ott Tänak seng 3. Victoire an dëser Saison. Et war um Enn awer eng ganz knapp Victoire beim Rallye Ypres, louch den Tänak am Zil nëmme 5 Sekonne virum Toyota-Pilot Elfyn Evans.

De WM-Leader Kalle Rovanperä huet dogéint kee gudde Weekend gehat. De Finn hat sech schonn e Freideg no engem Fuerfeeler iwwerschloen an hat deemno keng Chance méi op d'Victoire. No der Reperatur vu sengem Auto konnt hien nees un der Rallye deelhuelen a konnt sech um Enn ëmmerhin nach 5 Bonuspunkte fir de Gewënn vun der Powerstage sécheren. Säi Virsprong an der WM op den Ott Tänak läit elo bei 74 Punkten.