Mir hunn ee gléckleche Gewënner gezunn, dee sech iwwer 2 Entréestickete fir de Forme-1-Grand-Prix zu Spa Francorchamps freeë kann.

Wärend der Summerpaus an der Formel 1 hu mir eng Koppel Entréestickete fir op Spa Francorchamps verspillt. D'Gewënnspill hat grousse Succès an et gouf knapps 20.000 Mol matgespillt. Mir hunn ënnert all de Leit mat engem perfekte Score (7/7 richteg Äntwerten) eng Persoun per Zoufallsgenerator erausgesicht a kontaktéiert.

Domat ginn d'Ticketen un de Sam T.

Mir wënschen op dësem Wee vill Spaass op deem Grand-Prix.