Kann den Dylan Pereira seng Victoire vum leschte Joer zu Spa-Francorchamps widderhuelen? De Lëtzebuerger kënnt als Tabelleleader an d'Belsch.

Den Dylan Pereira huet dräi Coursse viru Schluss véier Punkten Avance op den Däitsche Laurin Heinrich an zéng Punkten op den Hollänner Larry ten Voorde. Spa-Francorchamps ass net nëmme säin erkläerte Liblingscircuit, mä d'Ardennen-Achterbunn läit him och perfekt. De Lëtzebuerger Sportzaldot konnt déi belsch Supercup-Manche schonn zweemol (2019 an 2021) gewannen. De Lechner-Pilot hofft, deen Exploit widderhuelen ze kënnen an esou säi Virsprong an der Tabell ze vergréisseren. Hien ass am Moment an Topform. Am däitsche Carrera Cup huet hien de leschte Weekend béid Courssen um Lausitzring gewonnen – sécher eng zousätzlech Motivatioun fir Spa-Francorchamps.

Suivéiert d'Course vum PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP an der Belsch live um RTL ZWEE, op RTL.lu an um RTL Play.

Programm



Qualifikatioun, op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 27. August 2022

Start vun der Qualifikatioun: 14h28

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 15h05

ouni Commentaire



Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 28. August 2021:

Ufank vun der Emissioun: 11h55

Depart vun der Course: 12h05

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h50

Commentaire: Serge Pauly an Andrea Galleti

Saison-Kalenner 2022

26. bis 28 August: Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: Zandvoort

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: Monza

Autodromo Nazionale Monza - Italien