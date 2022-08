D'F1-Summerpaus ass eriwwer. Den Optakt vun der zweeter Hallschent vun der Saison ass zu Spa-Francorchamps, dem Liblingscircuit vu ville Piloten.

Fir d'Rentrée vun der Formel 1 geet et direkt Schlag op Schlag. Ouni Paus geet et vu Spa iwwert Zandvoort op Monza – dräi Grand-Prixen op dräi Weekender.

Wien huet sech trotz F1-Kollektivcongé an de leschte Wochen am Beschten op dëse wichtegen "Triple Header" preparéiert? Bei Red Bull kéinte se eigentlech ganz entspaant op de Recht vun der Saison kucken. Hire Max Verstappen huet an der Tabell mëttlerweil 80 Punkten Avance op de Charles Leclerc. Bei Ferrari stinn dogéint d'Strategen an den Teamchef Mattia Binotto massiv an der Kritik. Kruten d'Italieener sech iwwert de Summer nei sortéiert an nei motivéiert? Mä och hannert de Kulissen ass et eng extrem spannend Zäit. Wie gëtt zweete Pilot bei Alpine? Wou kënnt den Daniel Ricciardo ënner Daach? Kritt de Mick Schumacher en neie Kontrakt? Vläicht ginn et zu Francorchamps nei Informatiounen zu dësem "Pilote-Karussell".

Suivéiert de FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Programm

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 27. August 2022:

Ufank vun der Emissioun: 15h45

Start vun der Qualifikatioun: 16h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 28. August 2022:

Ufank vun der Emissioun: 14h00

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h00

Saison-Kalenner 2022



26. bis 28 August: FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

Autodromo Nazionale Monza - Italien

30. September bis 2. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022

Marina Bay Street Circuit - Singapur

7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi