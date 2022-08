No 4 Woche Summerpaus geet d'Formel 1 dëse Weekend nees mam Grousse Präis vun der Belsch weider.

Virschau op de Grousse Präis vun der Belsch / Rep. S. Rickal

Op der legendärer Streck zu Spa-Francorchamps wäerte sech déi 20 Piloten, ronderëm de WM-Leader Max Verstappen, nees ëm d'Podiumsplazen a wichtege Punkte fir de Weltmeescherschaftsklassement streiden. Trotzdeem war et alles anescht wéi eng normal Summerpaus.

28 Deeg hunn d'Formel-1-Fans op dëse Moment gewaart. Déi onbeléifte Summerpaus geet zu Spa op en Enn. Duerch dem Sebastian Vettel säi Récktrëtt, dem Alonso säi Wiessel d'nächst Joer bei Aston Martin an der Affär Piastri, war et eng relativ turbulent Paus, eng sougenannt Silly Season. An awer ass eng Persoun an dësem ganzen Hin an Hir e bëssen ënnergaangen. Tom Hoffmann: "Den Depart vum Daniel Ricciardo. Hien huet wuel Interviewe ginn, et ass och ee längeren Interview mat him gemaach ginn, mee deen huet een net sou am Paddock gesinn, well e warscheinlech wosst, wat op e géif duerkommen. Dat kann ech verstoen, well d'Enttäuschung warscheinlech riseg grouss ass, obwuel hien nach eng Optioun op 2023 hat."

De Moien ass dunn d'Nouvelle komm, datt Audi vun 2026 un, mat an d'Formel 1 wäert eraklammen. A Formel-1-Kreesser gëtt spekuléiert, datt den däitschen Automobil-Hiersteller eventuell d'Ecurie Alfa Romeo, déi fréier Ecurie Sauber, kéint iwwerhuelen. Nach steet net fest, mat wiem si wëllen zesumme schaffen. Dat neit Motor-Reglement, wat vun 2026 un a Kraaft trëtt, war fir Audi ee wichtege Facteur.

Serge Pauly: "Audi wäert bis 2026 eng "Power-Unit" entwéckelen a bauen. Wat och op hirer Pressekonferenz betount gouf ass, datt dat neit Motor-Reglement vun 2026 u ganz wichteg wier. Do ginn d'Motore jo technesch méi einfach, dat heescht, doduerch vill méi bëlleg. Déi nei Motor-Generatioun soll och méi nohalteg ginn, ënner anerem well "E-Fuels" agefouert ginn. Dat war Audi wichteg, well se doduerch hiert Formel-1-Engagement besser no bausse verkafe kënnen.

Net nëmme fir d'Piloten, mee och fir eis Formel-1-Commentateuren ass de Grand Prix zu Spa eppes ganz Spezielles. Dofir wäert de Programm och ausnamsweis liicht anescht ausgesinn.

Serge Pauly: "Spa 2022 hu mer eng komplett Ekipp de ganze Weekend op der Plaz. De Kolleeg Tom Hoffmann, dee wäert sech schonn de Mëtteg an de fräien Traininge live aus der Boxegaass mëllen. Mir schaffen am Moment nach dru fir e Sonndeg Interviewe live an der Startopstellung ze kréien. Beim Qualifying wäert mir schonn ëm 15h45 live on Air goen, also 10 Minutten éischter wéi gewinnt. E Sonndeg maache mir dann eng komplett Stonn Virprogramm, do fänke mir schonn ëm 14 Auer un."