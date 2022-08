Et war eng Première. Eng RTL-Ekipp wat beim Grousse Präis vun der Belsch sur place.

Wéi fillt et sech un, am Paddock ronderëm ze lafen, wéi sinn d'Piloten drop a wéi grouss ass esou eng Ekipp? Doriwwer huet de Yannick Zuidberg zesumme mam Aileen Lucius an Tom Hoffmann geschwat. De Podcast fannt Dir hei op RTL.lu um RTL Play an och op Spotify.