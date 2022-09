Am Porsche Mobil1 Supercup bleiwen an dëser Saison nach 2 Courssen ze fueren.

Zu Spa konnt den Dylan Pereira seng 3. Victoire an dëser Saison feieren an huet gutt Chancen, sech d'Meeschterkroun opzedoen. Zu Zandvoort an Holland gëllt, et op deem enke Circuit kee Feeler ze maachen.

Wie setzt sech an Holland duerch a reest den Dylan Pereira als Leader op Monza, wou déi lescht Course vun der Saison gefuer gëtt?

Programm



Qualifikatioun, op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 3. September 2022

Start vun der Qualifikatioun: 13h28

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 14h05

ouni Commentaire



Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 4. September 2021:

Ufank vun der Emissioun: 12h00

Depart vun der Course: 12h05

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h50

Commentaire: Serge Pauly an Andrea Galleti

Saison-Kalenner 2022

2. bis 4 September: Zandvoort

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: Monza

Autodromo Nazionale Monza - Italien