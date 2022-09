No der Summerpaus hunn d'Piloten net vill Zäit, sech ze erblosen. Nom Grousse Präis vun der Belsch geet et direkt eriwwer an Holland op Zandvoort.

Et ass dat grousst Heemspill fir de Max Verstappen. Den Hollänner ass zu Spa net nëmmen der Konkurrenz dovu geflunn, mee huet déi och deklasséiert an d'Avance am WM-Klassement ausgebaut. 93 Punkten trennen de Red-Bull-Pilot a säin Teamkolleeg Sergio Perez. Dat si bal 4 Victoiren. Kann d'Konkurrenz eppes un der hollännescher Dominanz änneren oder feiert de Verstappen zu Zandvoort seng véierte Victoire hannereneen? Suivéiert de FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play. Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert Programm Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 3. September 2022:

Ufank vun der Emissioun: 14h55

Start vun der Qualifikatioun: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 4. September 2022:

Ufank vun der Emissioun: 14h15

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert Saison-Kalenner 2022

2. bis 4 September: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022

Circuit Zandvoort - Holland 9. bis 11 September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

Autodromo Nazionale Monza - Italien 30. September bis 2. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022

Marina Bay Street Circuit - Singapur 7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan 21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA 28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko 11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien 18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

