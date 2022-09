De Lëtzebuerger war zu Zandvoort déi séierst Zäit gefuer, hat awer kuerz viru Schluss en Accrochage a gouf 3 Plaze strofversat. Hie start vu Plaz 4.

Am Qualifying fir déi zweetlescht Course vun der Saison 2022 ass den Dylan Pereira déi séierst Zäit (1'36''862''') gefuer. Op Positioun Zwee kënnt de Marvin Klein mat engem Réckstand vun 0,038 Sekonnen an den Harry King fiert déi drëttséierst Zäit (+ 0,185'').

De Larry ten Voorde geet vu Plaz an d'Course, eng Plaz virum Dylan Pereira sengem Coequipier an der Ecurie BWT Lechner Racing Sebastian Buus. Den Zweeten am Klassement, de Laurin Heinrich, ass net iwwer déi 10. Plaz erauskomm.

Wéinst der Sortie vum Edvin Hellsten huet de Qualifying fir e puer Minutte mussen ënnerbrach ginn. Den Dylan Pereira war schonn am Ufank vum Qualifying déi séierst Ronn gefuer a konnt dës Positioun am Verlaf vun der Qualifikatioun verdeedegen.

No engem kuriéisen Accrochage kuerz viru Schluss mam Italieener Simone Iaquinta muss den Dylan Pereira nach ofwaarden, ob hie muer vun der Pole Position an d’Course goen dierf.

Am Laf vum Mëtteg gouf um gréngen Dësch zu Zandvoort decidéiert, dass de Lëtzebuerger Sportzaldot dräi Plazen no hanne versat gëtt an domat vu Plaz 4 an d'Course geet. Hie bleift domat viru senge Konkurrente Laurin Heinrich a Larry ten Voorde.

Virun der Course vu muer huet de Lëtzebuerger am Generalklassement eng Avance vun 12 Punkten op den Heinrich a 15 Punkten op den ten Voorde.

D'Course kënnt Dir um Sonndeg ab 12.00 Auer op RTL Zwee, op RTL.lu an um RTL Play suivéieren.