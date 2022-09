De Max Verstappen séchert sech d'Plaz 1 virum Ferrari-Duo Charles Leclerc a Carlos Sainz. De Mercedes vum Lewis Hamilton geet muer vu Plaz 4 an d'Course.

Am leschten Tuer vum Qualifying ass de Max Verstappen bei sengem Heemspill déi séierst Zäit gefuer a konnt de Charles Leclerc, dee bis dohin am séierste war, nach vun der éischter Plaz verdrängen. Den zweete Ferrari-Pilot Carlos Sainz an den Lewis Hamilton op Mercedes komplettéieren déi éischt zwou Startreien. Tëscht dem Hollänner am dem Monegass louche just 0,021 Sekonnen.

Dem Verstappen säi Coequipier, de Sergio Perez, hat am leschten Tuer eng Sortie, déi e giele Fändel ausgeléist huet, sou dass d'Piloten, déi nach op enger séierer Ronn waren, sech net méi verbessere konnten.

Am éischten Tuer vum Qualifying waren ënner anerem de Sebastian Vettel op Aston Martin, den Daniel Ricciardo op McLaren an de Valteri Bottas op Alfa Romeo ausgescheet. Am zweeten Tuer hat et ënner anerem béid Alpine-Fuerer, den Alonso an den Ocon, erwëscht.

