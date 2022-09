Dat grousst Ferrari-Heemspill: Gëtt Monza dëst Joer e Fest oder eng weider Enttäuschung fir d’Tifosi?

D’Scuderia Ferrari mécht et senge Fans dëst Joer net einfach. Si hunn zwar e ganz performanten Auto, mä sti sech mat technesche Problemer, strategeschen Decisiounen oder penibele Panne beim Boxestopp ëmmer erëm selwer am Wee. Kee Wonner, dass de Max Verstappen seng Avance an der Tabell ëmmer weider ausbaue kann. Mat 109 Punkten Avance ass dem Hollänner den zweete WM-Titel bal net méi ze huelen. An den High-Speed-Tempel vu Monza, wou nëmme mat wéineg Ofdriff gefuer gëtt, misst um Pabeier éischter dem Red Bull RB18 wéi dem Ferrari F1-75 leien. Vläicht ka Mercedes dertëschent funken? Spannend bleift op jidder Fall d'Pilotekarussell: wou fuere Ricciardo, Schumacher a Gasly d’nächst Saison?

Suivéiert de FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Andrea Galleti

Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 9. September 2022: 13h55 – 15h05

Commentaire: Andrea Galleti



Freideg, 9. September 2022: 16h55 – 18h05

Commentaire: Andrea Galleti



Samschdeg, 10. September 2022: 12h55 – 14h05

Commentaire: Andrea Galleti

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 10. September 2022:

Ufank vun der Emissioun: 15h55

Start vun der Qualifikatioun: 16h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 11. September 2022:

Ufank vun der Emissioun: 14h15

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2022

9. bis 11 September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

Autodromo Nazionale Monza - Italien

30. September bis 2. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022

Marina Bay Street Circuit - Singapur

7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi