"Il Finale Grande" zu Monza: Kann den Dylan Pereira sech de Championstitel am Porsche Supercup sécheren?

Gëtt dëse Weekend zu Monza Lëtzebuerger Sportgeschicht geschriwwen? Den Dylan Pereira huet an der Tabell vum Porsche Supercup eng relativ confortabel Avance. Eng Course viru Schluss läit hien 18, respektiv 20 Punkte viru sengen zwee Titelkontrahente Larry ten Voorde (NL) a Laurin Heinrich (D). Reng mathematesch géif him eng 9. Plaz duergoen, fir den Titel sécher ze gewannen, egal wat seng Konkurrenz mécht.

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Programm



Qualifikatioun, live op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 10. September 2022:

Ufank vun der Emissioun: 14h28

Depart vun der Qualifikatioun: 14h30

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 15h05

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 11. September 2022:

Ufank vun der Emissioun: 11h45

Depart vun der Course: 11h50

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h35

Commentaire: Serge Pauly an Andrea Galleti

Saison-Kalenner 2022

9. bis 11 September: Monza

Autodromo Nazionale Monza - Italien