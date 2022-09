Dat huet Porsche e Freideg no etleche Verhandlungen annoncéiert.

An der Lescht gouf ganz vill spekuléiert, dass sech vun 2026 un déi däitsch Mark mat der Formel-1-Ecurie RedBull zesummendeet. Zanter e Freideg ass dann elo sécher, dass et zu dëser Zesummenaarbecht net komme wäert.

"Déi zwou Entreprisë sinn zesummen zum Resultat komm, dass d'Gespréicher net weider gefouert ginn", deelt Porsche mat. D'Thema Formel 1 soll fir Porsche awer nach laang net vum Dësch sinn. Mat den decidéierte Reegelännerunge géing d'Formel 1 fir Porsche awer weider een attraktiivt Ëmfeld bleiwen, dat ee weiderhi beobachte géif, heescht et weider vu Porsche.

2021 huet Honda d'Formel 1 verlooss. Si wäerte RedBull awer nach bis 2025 mat Motore beliwweren. Fir 2026 stellt sech d'Fro, wéi et bei RedBull weider geet. RedBull no hätte si d'Kapazitéiten, fir selwer hir Motoren hierzestellen.

D'VW-Konzernschwëster Audi hat viru kuerzem annoncéiert, dass ee Motoreproduzent an der Formel 1 wäerte ginn. Spéider am Joer soll dann nach annoncéiert ginn, bei wéi enger Ekipp ee participéiert. Et gëtt erwaart, datt ee bei der Ecurie Sauber eraklamme wäert.