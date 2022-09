Den "Triple-Header" an der Formel 1 geet dëse Weekend mam Grousse Präis vun Italien zu Monza op en Enn.

Virschau Grousse Präis vun Italien / Rep. Jeff Birsens

Hei stellt sech d'Fro, ob Ferrari seng Problemer vun de leschte Grand-prixen hannert sech huet oder ob Red Bull senger Konkurrenz am "Temple of speed" nees keng Chance léisst. Da gëtt an der Kinneksklass vum Automobilsport awer och un den Doud vun der englescher Queen erënnert.

Déi meescht Formel-1-Ecurien hunn hire Siège jo a Groussbritannien, méi genee an England. Déi éischt Course iwwerhaapt an der Formel-1-Weltmeeschterschaft den 13. Mee 1950 zu Silverstone war op der brittescher Insel. D'Kinneksklass aus dem Automobilsport gedenkt dann och dëse Weekend der Queen Elizabeth II., dozou den RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly:

"Um Freideg si verschidden Ecurië mat spezielle Lackéierunge gefuer. Alpine zum Beispill hat eng schwaarz Nues. Et war eng Gedenkminutt virum fräien Training. D'Tëleesproduktioun war och méi 'gedigen'."

Geet d'Dominanz vu Red Bull och dëse Weekend weider? Mat Le Castellet, Budapest, Spa an Zandvoort huet de Max Verstappen elo déi lescht 4 Courssen hannertenee gewonnen. Dat ass en neie perséinleche Rekord vum Weltmeeschter. E fënnefte Succès an deemno déi 11. Victoire vun der Saison kéint zu Monza agefuer ginn. Bei hirem Heem-Grand-Prix huet d'Scuderia Ferrari awer eppes dogéint:

"Jo, bei Ferrari ass am Moment de Wuerm dran. Da kënnt och nach e Circuit, deen dem F1-75 net entgéintkënnt, och wa Ferrari elo am fräien Training net schlecht ausgesinn huet, mat Beschtzäit. Et ass e Circuit, op deem ee mat minimalen Ofdriff fuere muss, du hues laang Ligne-droiten, héich Vitessen, Monza gëtt jo och nach "temple of speed" genannt. Dat heescht, deng Konfiguratioun ass kleng Spoiler, wéineg Loftwidderstand, och wéinegen Ofdriff. Mental ass Ferrari och net an der Situatioun, fir den Drock vun de sëllegen Tifosi beim Heemspill Meeschter ze ginn. Ech mengen also, datt Red Bull grousse Favorit ass. Virun allem, well de Max Verstappen nach ni zu Monza gewonnen huet, e stoung emol nach net hei um Podium."

Dëse Weekend gëtt dee 16. vun 22 Grand-prixe vun der Saison gefuer. 7 Coursse viru Schluss gesäit alles no engem zweete Weltmeeschtertitel fir de Max Verstappen aus. Den Hollänner huet mat 310 Punkten elo 109 Punkten Avance op säin Equipier Sergio Perez an op de Charles Leclerc op Ferrari. Ma hannert dem Verstappen streide sech och d'Mercedes-Piloten Russell an Hamilton ëm d'Éiereplazen.

Déi ganz Formel 1 kënnt Dir nees dëse ganze Weekend op RTL suivéieren. Den drëtte fräien Training ass e Samschdeg de Mëtteg op RTL.lu an op RTLPlay. De Qualifying um 16 Auer gëtt op Tëlee Lëtzebuerg op RTL Zwee gewisen, genee wéi och de Grand Prix e Sonndeg, mam Virprogramm, deen um 14.15 Auer ufänkt.