E Sonndeg kënnt et zu Monza am Porsche Supercup zum grousse Showdown.

Am Virfeld vum Grousse Präis vun Italien an der Formel 1 fält bei der leschter Course vun der Saison an dëser Serie d'Decisioun ëm d'Schlussvictoire. A matten dran an net just dobäi den Dylan Pereira. De Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer ass nämlech um gudde Wee, de Porsche Supercup als éischte Pilot aus dem Grand-Duché iwwerhaapt ze gewannen.

Virschau Finall Porsche Supercup / Reportage Franky Hippert

Am Generalklassement huet den Dylan Pereira no 7 vun 8 Courssen 137 Punkten, 18 virum Titelverdeedeger Larry ten Voorde aus Holland an 20 virum Däitsche Laurin Heinrich. Dem Pilot aus der Elite-Sport-Sektioun vun der Arméi gi 7 Punkten, also eng 9. Plaz bei der Finall vun der Saison duer. Dat ass awer dëse Weekend net d'Approche:

"Stress ass do, definitiv, mä bon ech muss näischt aneschtes maachen, wéi déi Coursse virdrun, einfach mäi Bescht ginn. Ech wäert mech net fokusséieren, wat brauch ech minimum, ech wëll einfach mäi Maximum ginn, wat machbar ass, Pole Position kréien a gewannen."

Bei Vitessen ëm déi 290 Kilometer an der Stonn muss de och am Porsche Supercup rouege Kapp behalen. Dat huet den Dylan Pereira an dëser Saison op der Streck dann och ëmmer nees bewisen. Ëmmerhin huet hien 3 vu 7 Coursse gewonnen. D'Aarbecht mat engem Mentalcoach, op déi de 25 Joer ale Pilot schonn eng Zäitchen zeréckgräift, dréit och elo an dëser Phas vun der Kompetitioun hir Friichten:

Mentalcoach hat ech e Méindeg, do hu mer e bëssen driwwer geschwat, awer net ze vill, et leeft jo gutt. Labber e bëssen auslafen, e bëssen deenen, de Stress raushuelen aus dem Kierper, an dann de Weekend ugoen.

D'Virzeeche fir de Weekend si jiddwerfalls gutt. Den "Tempel of speed", wéi de Circuit vu Monza genannt gëtt, läit dem Lechner-Racing-Pilot a senger Ecurie nämlech:

"Monza eng Streck, déi mer elo getest hunn a mer richteg staark waren. D'Wiederbedingunge sinn e bësse kritesch, wiessele vun Dag zu Dag."

Et misst scho komesch goen, datt den Dylan Pereira et net packt, fir d'Schlussvictoire beim Porsche Supercup ze feieren. Mat dat Wichtegst ass awer sécherlech, sech aus dem Gedrecks erauszehalen an dat geet am beschten, wann ee vir ewech fiert.

D'Qualifikatioun vum Porsche Supercup kënnt Dir e Samschdeg de Mëtteg vu 14.30 Auer un op RTL.lu an um RTL Play suivéieren. D'Course mam Dylan Pereira ass dann e Sonndeg um 11.50 Auer och op Tëlee Lëtzebuerg um RTL ZWEE. An d'Formel 1 ass de ganze Weekend natierlech och nees live bei eis op RTL Lëtzebuerg.