Vun der Pole fiert de Marvin Klein fort, dat virum Bastian Buus.

De Weekend gëtt am Porsche Supercup zu Monza déi 8. an domat leschte Course vun der Saison 2022 gefuer. Am Qualifying e Samschdeg ass et fir den Dylan Pereira mat enger Ronnenzäit vun 1:49.151 déi drëtt Plaz ginn. Seng zwee gréisst Konkurrenten am Generalklassement, de Larry ten Voorde an de Laurin Heinrich, starte vun de Positiounen 5 a 7.

Den Harry King war eigentlech déi séiersten Zäit gefuer (1:48.753), wéinst engem Accrochage bei der leschter Course zu Zandvoort gëtt hien awer dräi Plazen no hanne verréckelt. D’Pole ass domat fir de Marvin Klein (1:48.845), dat virum jonke Bastian Buus (1:48.870).

Am Generalklassement huet den Dylan Pereira no 7 vun 8 Courssen 137 Punkten, 18 méi wéi den Titelverdeedeger Larry ten Voorde aus Holland an 20 méi wéi den Däitsche Laurin Heinrich. Dem Pilot aus der Elite-Sport-Sektioun vun der Arméi gi 7 Punkten, also eng 9. Plaz bei der Finall vun der Saison duer, fir d’Competitioun fir sech ze entscheeden.

Déi lescht an decisiv Course kënnt Dir e Sonndeg vun 11.45 Auer u live um RTL ZWEE, op RTL.lu an um RTL Play kucken.