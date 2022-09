De Red-Bull Pilot ka sech vun der 7. op déi 1. Plaz no vir schaffen a setzt sech an der Heemecht vu Ferrari zu Monza duerch.

Zu Monza an Italien ka sech de Max Verstappen no enger taktescher a gläichzäiteger onspekatkulärer Course virum Charles Leclerc an dem George Russel d'Victoire zu Monza an Italien sécheren. Nodeems de Fransous op Ferrari sech um Start nach behaapte konnt, war am Laf vun der Course kee Kraut géint den aktuelle Weltmeeschter gewuess. Bei Aston Martin gouf et een Duebel-Ausfall. De Mick Schumacher klasséiert sech op der 12. Plaz.

George Russel a Charles Leclerc hu sech nom Start Rad u Rad bekämpft, mee de Ferrari Pilot konnt seng 1. Plaz virum Mercedes-Pilot verdeedegen. Hannendrun war et de Lando Norris, dee ganz schlecht fort komm an direkt op Plaz 6 zeréck gefall ass. De Max Verstappen iwwerdeems konnt sech no der 1. Ronn schonn op der 3. Plaz zeréckfannen. An der 5. Ronn ass de Weltmeeschter du laanscht de George Russel gezunn, an huet Verfolgungsjuegd op de Charles Leclerc opgeholl. Am Mëttelfeld war et virun allem de Carlos Sainz, dee staark opgefuer ass. No 12 Ronnen huet sech de Spuenier vun der 18. Plaz op déi 6 no vir geschafft gehat.

No engem virtuelle Safety-Car ass ënnert anerem de Charles Leclerc an d'Box gaangen, iwwerdeems de Max Verstappen op der Streck bliwwen ass, an esou konnt de Weltmeeschter d'Féierung iwwerhuelen. Et war zu dësem Zäitpunkt eng taktesch Course, virun allen wéinst der Strategie vun Ferrari an Red-Bull.

20 Ronne viru Schluss huet de Fernando Alonso säin Auto missen ofstellen, dat nodeems de Spuenier déi lescht 10 Coursë jeeweils an d'Punkte gefuer ass. E schwaarze Weekend war et och fir Aston Martin. Souwuel de Sebastien Vettel wéi och de Lance Stroll hunn hiren Auto misse fréizäiteg ofstellen.

5 Ronne virun Enn ass no engem Crash vum Daniel Ricciardo de Safety Car op d'Streck komm. D'Course sollt net méi gestart ginn, sou dass de Grousse Präis vun Italien hannert dem Safety Car zu Enn gaangen ass.

Victoire deemno fir de Max Verstappen. Op déi zweete Plaz fiert de Charles Leclerc, dat virum George Russel an dem Carlos Sainz. Eng ganz staark Course ass och de Lewis Hamilton gefuer. De Britt fiert vun der 19. op déi 5. Plaz no vir.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022