Dat huet d'Ekipp vum Marquez Repsol Honda Team en Dënschdeg confirméiert.

Fir den Honda-Wiekspilot war dat net déi éischt Verletzungspaus. De Marquez misst no deels uerge Chutten ëmmer rëm verschidde Courssen aussetzen. Fir déi leschte Kéier ass den 29 Joer ale Spuenier Enn Mee beim Grousse Präis vun Italien zu Mugello matgefuer.

Duerno gouf de sechsfache Weltmeeschter déi véierte Kéier um Ueweraarm operéiert. No 110 Deeg Paus krut hien elo vun den Doktere gréng Luucht, datt hie bei sengem Heem-Grand-Prix zu Aragon däerf un de Start goen. E Méindeg huet hie schonn Tester mat enger Supersport-Maschinn erfollegräich absolvéiert. Obwuel de Marquez aacht Course misst aussetzen, ass hien am General nach ëmmer dee beschtplacéierten Honda-Pilot. Hie läit do mat 60 Punkten op der 15. Plaz.