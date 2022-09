Dräi Lëtzebuerger Equipage waren ënner schwierege Wiederbedingungen um Nürburgring beim 1000-Kilomenter-Rennen mat dobäi.

Trotz dem rutschegen a schlechte Wieder sinn déi insgesamt 80 Autoe pünktlech um 12 Auer op den Depart gaangen, si goufen an zwou Gruppen opgedeelt, fir den Depart ze huelen. Et huet deelweis gereent an deelweis huet d’Sonn geschéngt.

De Gros vun den Autoen hat awer d’Slicks opleien, och de Charel Kauffmann, deen den éischte Stint sollt fueren. Schonn an der éischter Ronn bei Kilometer 12 am "Kesselchen" ass de Lëtzebuerger beim Zweekampf mat engem Konkurrent an de Summerwee koum, wou et naass war, an huet säi Porsche mam viischten Deel an d'Leitplanke gesat. De Schued um Auto war esou grouss, datt hien net méi weiderfuere konnt.

De Yan Munhowen, deen den Depart mam Mustang an Ugrëff geholl huet, ass an der véierter Ronn op der Plaz 33 iwwer d’Arrivée gefuer. Dat heescht, hien huet bis dohin net manner wéi 34 Autoen iwwerholl, bis de Moteur vum Pony den Déngscht quittéiert huet an de Yan den Auto eng Ronn méi spéit huet mussen ofstellen.

Also louchen d’Hoffnungen op dem verbleiwende, drëtten Equipage op hirem Alfa Romeo. Si haten an der Ufanksphas Pech an hu ganz fréi mussen den Alternator wiesselen. Nees zréck an der Course, wou si duerch den Defekt op déi 68. Plaz zréckgefall waren, huet de Michel Welter nees Terrain guttgemaach. An der 22. Ronn huet d'Course mussen mam roude Fändel ofgebrach ginn, well am Beräich "Breitscheid" ze vill Knëppelsteng gefall sinn an d'Piste mat Schlamm bedeckt war. "Et war net méi ze fueren", huet de Michel gesot. Beim Restart, wou nach emol sechs Ronne gefuer goufen, huet d’Ekipp vun der Ecurie Lëtzebuerg den Alfa op der 58. Plaz iwwer d’Arrivée bruecht.

Gewonne gouf des zweet Editioun vum 1000-Kilometer- Revival vu Schumann-Schumann-Manthey-Kiesch op engem BMW 635 CSi virun Kolb-Kolb-Kolb op engem Porsche 964 CUP an op der 3. Plaz kommen Pentz-Fetzer och op Porsche 964.