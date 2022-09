An der FIM Endurance World Championship ass de Weekend zu Le Castellet a Frankräich de Bol d'Or gefuer ginn.

De Weekend ass zu Le Castellet déi lescht 24- Stonne-Course an der FIM Endurance World Championship fir dës Saison gefuer ginn.

E Lëtzebuerger konnt no de 24 Stonne feieren. De Chris Leesch huet mat sengem Honda-Team Rac41-Chromeburner (Leesch, Hardt, Tessels) an der Kategorie Superstock gewonnen. Dat mat engem Virsprong vun 2 Ronnen op d'Team BMRT 3D Maxxes Nevers (Kawasaki) a 6 Ronnen op d'Team Pitlane Endurance #86 (Yamaha).

© Florian Meuret

De Superstock-Cup gewonnen huet d'Team 18 Sapeurs Pompiers (Yamaha) mam Hugo Clere, Baptiste Guittet an dem Philipp Steinmayr.

D'Decisioun ëm d'Schlussvictoire beim Bol d'Or ass eréischt an der Schlussphas gefall. Um Enn konnt sech d'Team #333 Viltais Racing Igol (Odendaal, Alt an Nigon) fir Yamaha virum Wojcik-Team (Gines, Morais, Linfoot) an SRC Kawasaki (De Puniet, Masson, Marino) duerchsetzen. D'Team F.C.C. TSR Honda (Hook, Techer, Di Meglio) gewënnt den EWC-Titel 2022.

80 Minutte virum Enn vun der Course zu Le Castellet gouf et een Drama fir d'ERC Endurance-Team (Davies, Fores, Checa). D'Ducati ass 22 Stonne bal ouni Problemer gelaf, ma dunn ass ee Problem mat der Kupplung opgetrueden. Déi 2 Ronnen Avance un der Spëtzt waren domadder dohinner an eréischt no 30 Minutte konnt ee weider fueren. Um Enn ass ee just Fënnefte ginn.

Wéi d'Ducati an der Box war, huet d'Startnummer 77 Wójcik Racing Team d'Féierung iwwerholl. Ma 70 Minutte viru Schluss ass d'Kette vun der Yamaha gerass. No 5 Minutten Openthalt an der Box ass et nees weidergaangen, ma d'Féierung war fort.

D'Yamaha-Team Viltais huet d'Chance genotzt, d'Féierung iwwerholl a sech um Enn och d'Victoire beim 100. Bol d'Or geséchert.