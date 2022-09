E Sonndeg konnt de Kevin Peters sech zwou Coursse viru Schluss schonn den Europameeschtertitel an der Kategorie Buggy 1600 sécheren.

Laang huet de Kevin Peters op dat Zil higeschafft, elo am Joer 2022 ass et endlech Realitéit ginn. Hie konnt sech mat enger zweeter Plaz beim 8. Laf vun der Autocross-EM am franséischen Saint Igny de Vers fréizäiteg den Europameeschtertitel an der Kategorie Buggy 1600 sécheren.

Säi schäerfste Konkurrent, de Fransous Thomas Christol konnt bei senger Heemcourse just op déi 17. Plaz am General fueren, a kritt domat just 13 Punkten, géintiwwer 28 Punkte fir de Kevin Peters. Och de Styn Jaspers aus Holland hat zu Saint Igny de Vers kee gudde Laf. Hie kënnt just op Plaz 9 a verléiert domat och weider Buedem am General. Dem Peters seng Avance ass elo esou grouss, dass keen e méi kann anhuelen.

Am Joren 2014 an 2018 war et jeeweils schonn eng zweete Plaz an der EM, ma elo huet et da geklappt mat der Victoire. D'Erliichtung no der Arrivée e Sonndeg war deementspriechend grouss an hien hat souwuel seng Fra, wéi och seng Kanner bei sech, fir dësen Titel ze feieren.

Et bleiwen elo nach 2 Courssen ze fueren, dat zu Maggiora an Italien an zu Mollerussa a Spuenien.

De Kevin Peters huet aktuell 246 Punkte, virum Thomas Christol mat 176 an dem Styn Jaspers mat 168. De Gewënner a Frankräich, de Jakub Novotny hëlt 35 Punkte mat heem a kënnt elo op 158 Punkten.