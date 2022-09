De Kalenner fir d'Formel-1-Saison vum nächste Joer gouf en Dënschdeg vun der FIA, der internationaler Automobilsport-Federatioun matgedeelt.

Am Ganze sti 24 Courssen um Programm, dat ass en neie Rekord. De Grousse Präis vu Frankräich zu Le Castellet ass net méi dobäi, dofir ass et awer de Comeback vum Grand Prix a China. Dann ass et awer och d'Confirmatioun vun de Courssen zu Las Vegas an am Katar. 2023 gëtt et nach kee Grand Prix a Südafrika. Russland dierft nach méi laang ausgeschloss bleiwen.

D'Saison fänkt de Weekend vum 5. Mäerz am Bahrain un. Déi éischt Course an Europa ass dann den 21. Mee zu Imola. Spa-Francorchamps ass dës Kéier als leschte Grand Prix virun der Summerpaus, den 30. Juli, virgesinn. Las Vegas ass um Weekend vum 18. November programméiert.

Och d'nächst Saison ass RTL Lëtzebuerg op Tëlee an Internet nees live fir Iech an der Kinneksklass vum Automobilsport dobäi.