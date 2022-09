Aus der Formel 1 ass et Nouvelle, dass de Yuki Tsunoda eng weider Saison fir AlphaTauri fuere wäert. Dat huet d'Ecurie um Donneschden de Moie matgedeelt.

Den 22 Joer jonke Japaner wäert also seng drëtte Saison an der Kinneksklass vum Automobilsport fueren. "Ech wëll Red Bull, Honda an der Scuderia AlphaTauri Merci soen, dass Si mir weiderhi Méiglechkeet ginn, fir Formel 1 ze fueren. Nodeems ech lescht Joer an Italien geplënnert sinn, fir méi no bei der Fabrick ze sinn, fillen ech mech als Deel vun der Ecurie a sinn houfreg, dass eng weider Chance kréien", esou den Tsunoda an enger éischter Reaktioun.

De Teamchef Franz Tost gesäit Progrèse beim Japaner an dowéinst hätt hie seng Plaz verdéngt. "Déi Vitess, déi hie bis ewell gewisen huet, an hie léiert och séier bäi... Aus deene Grënn huet hien e Cockpit verdéngt. Wéi ech ëmmer soen, brauch e Pilot mindestens dräi Joer, fir sech an der Formel 1 erëmzefannen an ech si frou, dass een him déi Zäit gëtt, fir säi Potential ze weisen. Ausserdeem ass dat e Beweis fir den Dr. Helmut Marko a säi Projet, dass mir an der Lag sinn, jonk Talenter aus den Nowuesskatégorien eropzebréngen an ze entwéckelen."

Op säin Teamkolleeg Pierre Gasly awer déi nächst Saison un der Säit vum Japaner fiert, ass nach net kloer. Et gëtt spekuléiert, dass de Fransous eventuell nächst Saison fir Alpine fiert. Et ass awer sécher, datt en iergendwou fuere wäert. Domadder sinn elo just nach 5 Plazen, respektiv 4 Plaze fir nei Fuerer, fir e Cockpit fräi. Nieft AlphaTauri, hunn nach Alfa Romeo, Williams, Haas an Alpine e Cockpit ze verginn.