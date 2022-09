De Kevin Peters ass lo schonn zanter 10 Joer am Autocross op europäeschem Niveau ënnerwee. Mam Europameeschtertitel ginn hoffentlech nei Diere fir hien op.

D'Formel 1 boomt wéi scho laang net méi, den Dylan Pereira ass déi éischte Kéier Porsche Supercup Champion, an elo huet Lëtzebuerg mam Kevin Peters jo och en Europameeschter am Auto-Cross. Dëst ass eng Disziplin, déi sécherlech vun der Popularitéit hier, beim breede Public hannert deene groussen Automobilsportaarte läit. Froen, déi sech deemno stelle sinn, kann een iwwerhaapt vun deem Sport liewen, respektiv mécht esou en EM-Titel verschidden Dieren op.

Kevin Peters ass Autocross-Europameeschter / Rep. F.Hippert

De Kevin Peters ass elo schonn zanter 10 Joer am Autocross op dësem Niveau ënnerwee. Zwou Coursse viru Schluss huet de Pilot den Europameeschtertitel mat sengem Buggy an der 1600er Klass dann och elo eng éischte Kéier an der Täsch.

Kevin Peters: "Dat Gefill ass einfach genial. Dat Zil hunn ech mer scho gesat wéi ech mam Autocross ugefaangen hunn. Ech hat bis elo 3 mol de Vizemeeschtertitel erreecht, a mäin Zil war et awer bliwwen eng Kéier Europameeschter ze ginn."

De 34 Joer ale Peters weess, datt am Automobilsport esou Kategorië wéi Formel 1, Rallye Weltmeeschterschaft oder Porsche Supercup méi an der breeder Ëffentlechkeet erausstiechen wéi Autocross.

Kevin Peters: "Dat ass alles professionelle Niveau. Den Autocross ass nach ëmmer Amateurbasis, wann een dat esou ka soen. Bon eng Autocrosseuropameeschterschaft, do gehéiert ganz ganz vill dozou, et muss een déi néideg Leit hannert sech stoen hunn, d'Famill, de Papp wou engem hëlleft, Kolleegen déi mat ginn op Courssen, an et muss een och déi finanziell Hëllef hu vun de Sponsoren, soss kéint ech keng ganz Europameeschterschaft fueren."

Ob den Europameeschtertitel elo fir d'Zukunft Dieren opmécht, ass fir den neie Champion schwéier ze soen.

Kevin Peters: "Erhoffen ech mer, vläicht déi nächst Saison, oder déi nächst Saisonen de Budget gestemmt ze kréien, oder méi einfach Sponsoren ze fannen. Et weess ee jo och net wat veschidde Chassisbauer zu mer soen: hei komm Kevin du kriss en Auto vu mir fir verschidde Courssen kënnen ze fueren."

De leschte Weekend gouf den Titel zu Saint Igny de Vers a Frankräich gutt gefeiert. Elo ass de Kevin Peters awer schonn nees an Italien fir déi 9. an domat zweetleschte Course vun der Saison ze fueren. Duerno kënnt dann an zwou Wochen nach déi leschte Manche a Spuenien... an do gëtt dann awer richteg Fiesta gemaach.