De Lëtzebuerger konnt no senger Victoire vum Europameeschtertitel seng gutt Form och nach emol an Italien ënner Beweis stellen.

De Kevin Peters konnt sech zu Maggiora an der Finall vum Buggy 1600 behaapten, dat virum Steven Laubach aus Däitschland an dem Andrei Maxian aus Moldawien. De Fransous Thomas Christol ass just de Véierte ginn an de Styn Jaspers de Fënneften.

© Jeannot Boesen

De Kenny Reding koum op déi 8te Plaz an de Ferdinand Gengler op Plaz 16.

© Jeannot Boesen © Jeannot Boesen

De Kevin Peters baut domat seng Féierung an der EM weider aus. Hien huet elo 275 Punkten. Den Thomas Christol huet der 199 an de Styn Jaspers 186. De Lëtzebuerger konnt jo schonn de leschte Weekend säin Europameeschtertitel zwou Coursse viru Schluss vum Championnat feieren.

Am Junior Buggy kënnt de Pit Venanzi op déi gutt Fënneft Plaz. An der EM-Wäertung ass hien eng Course viru Schluss op Plaz 11, dat mat 86 Punkten. Leader ass hei den Tschech Arnost Florian mat 288 Punkten.