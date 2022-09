Déi 2 Lëtzebuerger Pilote konnten um Sachsenring hiren Titel an der ADAC GT4 Germany Trophy-Wäertung verdeedegen.

Si fuere fir Allied-Racing op engem Porsche 718 Cayman GT4 RS CS a koumen e Sonndeg no 40 Ronnen op déi 16. Plaz am General an op Plaz 1 an der Trophy-Wäertung. Scho samschdes war hinne genee dat selwecht Resultat gelongen.

Duerch déi zwee Resultater um Sachsenring kënnen déi zwee Lëtzebuerger Lizenzéiert Chris Kosch an Tom Kieffer hiren Titel an der Trophy-Wäertung verdeedegen. De Chris Kosch sot sech no der Course iwwerglécklech iwwert d'Titelverdeedegung, och wann déi direkt Konkurrenten e Sonndeg leider ausgefall waren. Elo kéinte si sech op déi lescht Course um Hockenheimring freeën, an déi da just nach genéissen.