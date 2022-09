Aus der Formel 1 ass et d'Nouvelle, datt de Zhou Guanyu eng weider Saison fir Alfa Romeo fuere wäert. Dat huet d'Ecurie um Dënschdeg de Moie matgedeelt.

Domadder wäert de Zhou an der nächster Saison nieft dem Bottas fir Alfa Romeo un de Start goen. Domadder sinn den Ament just nach dräi Cockpiter fir déi nächst Saison fräi. D'Loft fir de Mick Schumacher gëtt deemno ëmmer méi dënn. Esou si fir de jonken Däitsche just nach eng Verlängerung bei Haas souwéi e Wiessel bei Williams realistesch Optiounen.

"Ech freeë mech op dat nächst Kapitel an onser gemeinsamer Geschicht", gëtt de Zhou op der Instagram-Säit vun Alfa Romeo zitéiert. Weider heescht et, datt hien nach vill Wëlles hätt, an datt dëst Joer just ee Schrëtt an déi Richtung gewiescht wier, wou se d'nächst Joer wéilten hikommen.