Den éischte Matchball fir de Max Verstappen. Kann hie beim Nuetsspektakel vu Singapur säin zweeten Titel feieren?

Den Nuets-Grand-Prix vu Singapur ass no zwee Joer Pandemie-Paus zeréck! Och wann d’Hëtzt an déi héich Loftfiichtegkeet d’Piloten un hir kierperlech Limite bréngt, freeën si sech op de spektakulären a verwénkelte Stadcircuit. Dëst Joer kinnt hei esouguer d’Decisioun ëm de WM-Titel falen. Wann de Max Verstappen gewënnt a seng Géigner keng oder nëmme wéineg Punkte sammelen, ass den Hollänner fréizäiteg Weltmeeschter. Mä de Circuit mat senge vill Kéiere misst Ferrari entgéint kommen. An och Mercedes mécht sech Hoffnungen, dass se zu Singapur gutt ausgesinn. Kann de Max Verstappen also wierklech elo scho säin zweeten Titel feieren, oder ka virop de Charles Leclerc dëse Matchball ofwieren? Suivéiert de FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Andrea Galleti

Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 30. September 2022: 11h55 – 13h05

Commentaire:Andrea Galleti

Freideg, 30. September 2022: 14h55 – 16h05

Commentaire: Andrea Galleti

Samschdeg, 1. Oktober 2022: 11h55 – 13h05

Commentaire: Andrea Galleti

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 1. Oktober 2022:

Ufank vun der Emissioun: 14h55

Start vun der Qualifikatioun: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 2. Oktober 2022:

Ufank vun der Emissioun: 13h15

Depart vun der Course: 14h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2022

30. September bis 2. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022

Marina Bay Street Circuit - Singapur

7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi