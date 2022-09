De Verstappen feiert e Freideg säi Gebuertsdag. Kann den Hollänner de Weekend och säin 2. WM-Titel an der Formel 1 feieren? Theoretesch ass dat méiglech.

Formel-1-Virschau Singapur

Virun dräi Joer gouf fir d'lescht um ganz schwierege Marina Bay Street Circuit gefuer. Mat 23 Kéieren ass et och dee mat de meeschte Kéieren, dat bedeit vill Stop and Go, wéi dat an der Formel-1-Sprooch heescht, ubremsen an erausacceleréieren.

Den RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly: "Den Auto permanent richteg duerch déi Kéiere manövréieren, an dat bei extrem héijen Temperaturen a bei enger extrem héijer Loftfiichtegkeet, dat ass mental a kierperlech eng reegelrecht Erausfuerderung fir d'Piloten. Déi verléiere wärend enger Course bis zu 3 Kilo Flëssegkeet, dat heescht si musse vill drénken a si hu sech och speziell preparéiert, mat zum Beispill Vëlofueren an enger Sauna. Ma och fir d'Mechanik, fir d'Bremsen ass et eng grouss Tortur, well et net vill Lignes Droites gi fir ofzekillen."

Red Bull leeft dës Saison op all Circuit richteg gutt a wann dann och nach de Max Verstappen dra sëtzt, ass et ganz schwiereg, déi Dominanz ze briechen.

De Serge Pauly: "Do ass eng gutt Traktioun wichteg an do ass Ferrari net esou schlecht, dat gehéiert wierklech zu hire Stäerkten. Ferrari gehéiert zu Singapur zu de Favoritten. Mä och Mercedes mécht sech Hoffnungen, zu Singapur kënnen ze brilléieren. Et gouf och ëmmer op d'mannst ee Safety Car, dat heescht do kënnt och an d'Spill, bei der Strategie da séier déi richteg Decisioun ze treffen."

De Max Verstappen huet no 16 vun 22 Coursen 335 Punkten, 116 virum Ferrari-Pilot Charles Leclerc an 125 viru sengem Equipier Sergio Perez. Reng rechneresch kéimen esouguer och nach den Georges Russell an de Carlos Sainz a Fro fir d'Weltmeeschterkroun.

De Serge Pauly:"Mä realistesch gesinn, sinn et de Charles Leclerc an de Sergio Perez op déi de Max Verstappen besonnesch oppasse muss. De Max Verstappen gëtt zu Singapur Weltmeeschter, wann hien e Sonndeg 22 Punkte méi sammelt wéi säi Ferrari-Konkurrent Leclerc an 13 Punkte méi wéi säin eegenen Teamkolleeg Perez. Dat heescht den Hollänner muss gewannen, soss ass seng WM-Party definitiv geplatzt. E muss och hoffen, datt seng WM-Konkurrente relativ schlecht ofschneiden. De Charles Leclerc däerf net iwwert déi 8. Plaz respektiv déi 9. Plaz erauskommen, jee nodeems wien de Bonuspunkt fir déi séierste Ronn kritt, an de Sergio Perez däerf net iwwert eng 4. Plaz erauskommen."

Déi meescht Formel-1-Supporter hoffe sécherlech, datt d'Decisioun ëm de Weltmeeschtertitel nach esou laang wéi méiglech op bleift. Bei 11 Victoiren a 16 Courssen an dovu fënnef an deene leschte fënnef Grousse Präisser ass awer eent sécher, an zwar, datt et scho ganz komesch misst goen, datt de Weltmeeschter Max Verstappen dës Saison nach ausgebremst kéint ginn.

D'Fräi Traininge kënnt dir wéi ëmmer um Internet bei eis op RTL.lu an op RTL Play suivéieren.

D'Qualifikatioun e Samschdeg de Mëtteg vu 15 Auer un an de Grand Prix e Sonndeg mam Virprogramm vu 13.15 Auer u sinn dann och live op Tëlee Lëtzebuerg op RTL ZWEE ze gesinn.