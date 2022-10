Bei engem Grand Prix mat ville Facettë setzt sech de Sergio Perez virum Charles Leclerc duerch. De Max Verstappen gouf just 7., de Lewis Hamilton 9.

Bei der 17. Course am Kalenner gouf et eng Victoire vum Sergio Perez op RedBull, viru béide Ferrari-Pilote Charles Leclerc a Carlos Sainz.

D'Ecurie McLaren huet vun de Safety-Car-Phase profitéiert, sou dass de Lando Norris an den Daniel Ricciardo op de Plaze Véier a Fënnef ukommen. Och d'Ecurie vun Aston Martin, wou de Lëtzebuerger Mike Krack Teamchef ass, koum mat zwee Piloten an d'Punkten. De Lewis Hamilton an de Max Verstappen si wéinst Fuerfeeler just als 7. respektiv 9. ukomm. Domat huet de Max Verstappen d'Méiglechkeet verpasst, fir sech virzäiteg säin zweete Championstitel ze sécheren. Et war e Grand Prix mat ville Facetten. Wéinst der Zäitlimitt vun zwou Stonne gouf net déi komplett Renndistanz gefuer.

D'Course war mat enger Stonn Retard gestart ginn, well d'Wiederkonditioune kee Start zur ugekënnegter Zäit zougelooss haten. Direkt um Start hat de Charles Leclerc seng Leaderpositioun un de RedBull-Pilot Sergio Perez ofginn an de Max Verstappen war och net gutt vun der Plaz komm. De Sergio Perez huet seng Leaderpositioun wärend der ganzer Course behaapt a konnt zu Singapur säin insgesamt véierte Grand Prix gewannen. Dem Mexikaner seng Victoire ass awer nach net definitiv, well hien no der Course nach bei der Rennkommissioun virstelleg muss ginn, well hie wärend der Safety-Car-Phas net genuch Ofstand zum Safety Car soll gelooss hunn. Hie riskéiert nach eng Zäitstrof ze kréien.

An der aachter Ronn huet de Safety Car eng éischte Kéier mussen erausfueren, dat no engem Incident tëscht dem Latifi an dem Zhou. An der Mëtt vun der Course hunn déi meescht Ecurien op Slicks gewiesselt, well de Parcours méi dréchen a méi séier ginn ass. Genee an där Phas koum et nees zu enger Safety-Car-Phas, well de Yuki Tsunoda an d'Leitplank geknuppt war. Doduerch ass d'Feld nach eng Kéier duerchernee gerëselt ginn a virun allem McLaren an Aston Martin hunn dovu kënne profitéieren.

FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022

