De Formel-1-Weltverband FIA préift aktuell, ob Red Bull déi lescht Saison géint déi nei Budgetsreegele verstouss huet. De WM-Titel steet dobäi um Spill.

Eng Decisioun vum Verband gëtt fir e Mëttwoch erwaart. Besonnesch d'Konkurrenz geheit Red Bull eng Iwwerschreidung vum Budget vir, d'Ecurie selwer streit alles of.

Fir déi leschte Saison gouf an der Formel 1 d'Budgetsgrenz agefouert. Deemno stoung all Ecurie e Budget vun 148,6 Milliounen Dollar zur Verfügung fir Depensen, déi Leeschtungsbezu sinn. Deemno fale Käschte wéi d’Salairë vun de Piloten, Marketing, Reesen an ënnert anerem och d'Léin vun den dräi beschtbezuelte Mataarbechter net ënnert dësen Deckel.

Dës Budgetsgrenz gouf agefouert, fir engersäits den Ecart tëscht den Ecurien ze verklengeren, awer och fir allgemeng d'Käschten ze reduzéieren. Deemno gouf och festgehalen, datt dës finanziell Grenz successiv vu Saison zu Saison weider erofgesat soll ginn. Fir dës Saison gouf se op 141 Milliounen Dollar fixéiert, wéinst der Inflatioun awer nees liicht erhéicht.

Virum Singapur-Grand-Prix sinn elo Rumeuren opkomm, datt sech 2021 zwou Ecurië wuel net un dës finanziell Limitt gehalen hunn: Aston Martin an och d'Ecurie ronderëm de Weltmeeschter Max Verstappen, deen elo villäicht riskéiert, säin Titel oferkannt ze kréien, falls d'Rumeure sech als wouer sollten erausstellen.