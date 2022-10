Matchball Nummer 2 fir de Max Verstappen. Seng Chance fir a Japan Weltmeeschter ze ginn, sinn net schlecht.

Zu Singapur huet de Max Verstappen säi Matchball verspillt. Mä a Japan brauch hien "nëmmen" 8 Punkte wéi säi Ferrari-Konkurrent Charles Leclerc a 6 Punkte méi wéi säin Teamkolleeg Sergio Pérez. Déi Aufgab ass duerchaus ze léisen. Da kéint den Hollänner säin zweeten Titel op deem Circuit feieren, wou hien 2014 déi alleréischte Kéier an engem F1-Auto souz. No zwee Joer Corona-Paus ass Suzuka erëm Deel vum F1-Kalenner. Fir d’Piloten ass dëse Grand-Prix ëmmer e klenge Kulturschock: néierens soss sinn d’F1-Fans esou geckeg wéi a Japan. Suivéiert de FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 7. Oktober 2022: 4h55 – 6h05

Commentaire:Tom Hoffmann

Freideg, 7. Oktober 2022: 7h55 – 9h35

Commentaire: Tom Hoffmann

Samschdeg, 8. Oktober 2022: 4h55 – 6h05

Commentaire: Tom Hoffmann

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 8. Oktober 2022:

Ufank vun der Emissioun: 7h55

Start vun der Qualifikatioun: 8h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 9h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 9. Oktober 2022:

Ufank vun der Emissioun: 6h30

Depart vun der Course: 7h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 9h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2022

7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi