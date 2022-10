Um Samschdeg de Moie war de Qualifying vum grousse Präis vu Japan, bei deem den Verstappen déi séierste Ronn op de Parquet konnt bréngen.

Domadder start de Red-Bull-Pilot viru béide Ferrarie vum Leclerc an dem Sainz a sengem Teamkolleeg Perez. Dohannert kommen den Ocon (5), Hamilton (6), Alonso (7), Russell (8), Vettel (9) an Norris (10).

Net an de Q3 koumen de Ricciardo (11), Bottas (12), Tsunoda (13), Zhou (14) a Schumacher (15). Am Q1 goufe schonn den Albon (16), Gasly (17), Magnussen (18), Stroll (19) a Latifi (20) eliminéiert.

Wéinst enger geféierlecher Situatioun am Q3 tëscht dem Verstappen an dem Norris kéint et nach nom Qualifying zu enger Strof fir de Weltmeeschter kommen. Dësen Tëschefall soll no 10 Auer eiser Zäit analyséiert ginn.

