D'Fuerer-WM ass decidéiert. Elo wëllt Red Bull och an der Constructeurs-Meeschterschaft de Sak zoumaachen.

Nom japanesche Reen freet sech déi ganz Formel 1 op déi texanesch Sonn. De "Circuit of the Americas" zu Austin ass déi éischte Statioun vun der grousser F1-Amerika-Tournée (nieft Mexiko-City a São Paulo).

D'Kinneksklass ass an den USA am Moment esou populär wéi nach ni. Ugefaangen huet dësen US-Revival viru genee zéng Joer am Texas. Fir de Max Verstappen ass et déi éischte Course als duebele Weltmeeschter. Donieft wëllt säin Team an de States och d'Constructeurs-WM an dreschen Dicher bréngen. Am Moment huet Red Bull do 165 Punkten Avance op Ferrari.

Suivéiert de FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Programm

Qualifikatioun



Samschdeg, 22. Oktober 2022:

Ufank vun der Emissioun: 23h55

Start vun der Qualifikatioun: 00h00 (23. Oktober 2022)

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 1h10

Course



Sonndeg, 23. Oktober 2022:

Ufank vun der Emissioun: 20h15

Depart vun der Course: 21h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h00

Saison-Kalenner 2022

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi