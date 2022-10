Och am General gouf de Pereira den Drëtten. An der Pro-AM-Klass huet de Carlos Rivas sech am General knapp virum Jan-Erik Slooten duerchgesat.

Um Sonndeg gouf déi lescht Course vun der Saison um Hockenheimring gefuer. Um Enn huet sech de Larry ten Voorde souverän virum Bastian Buus an dem Dylan Pereira duerchgesat.

Den Dylan Pereira war vun der 6. Plaz gestart. Schonn nom Start hat hien eng Plaz gutt gemaach an huet sech lues a lues op déi 3. Plaz no vir geschafft. De Larry ten Voorde huet sech vun Ufank u vir ofgesat an huet eng Start-Zil-Victoire gefeiert. Nodeems sech de Bastian Buus an de Laurin Heinrich sech bei der Lutte ëm déi 2. Plaz touchéiert hunn, ass de Buus trotzdeem op der 2. Plaz bliwwen.

Den Heinrich, deen sech bei der zweetleschter Course um Sachsenring schonn den Titel geséchert hat, ass um Enn de 4. ginn. De Larry ten Voorde huet sech als 2. an de Pereira als 3. am General klasséiert.

An der Amateur-Klass Pro-M louch den 2. Lëtzebuerger Carlos Rivas virun der Course op der zweeter Plaz mat just 6 Punkte Retard op de Leader Jan-Erik Slooten. An der Course gouf de Rivas den 18. an de Slooten ass an der leschter Ronn duerch en Accident ausgefall. De Rivas konnt sech domadder an der leschter Course nach den Titel sécheren. Fir de Rivas war et de 4. Titel an där Amateur-Klass.