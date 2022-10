Kann de Max Verstappen seng 14. Course fir dës Saison gewannen an esou en neie Rekord opstellen?

D'F1-Saison 2022 geet lues awer sécher op en Enn. Nächste Stopp op der Amerika-Tournée ass Mexiko. Well Mexico-City esou héich läit, ass d'Loft relativ dënn. Dat huet en Afloss op d'Motorleeschtung, op d'Killung vun de Bremsen an op d'Aerodynamik. D'Courssen am Autodrómo Hermanos Rodriguez sinn och soss ëmmer ganz speziell. Wann d'F1-Staren duerch de Baseball-Stadion driften, sinn déi sëllege mexikanesch F1-Fans op den Tribünen net ze bremsen.

D'Mexikaner hoffen natierlech op eng Victoire vun hirem Landsmann Sergio Pérez. Et wär déi éischte Kéier, dass e Mexikaner säin Heemspill gewënnt. Och de Max Verstappen kann zu Mexico-City Geschicht schreiwen. Zu Austin huet den Hollänner seng 13. Course fir dëst Joer gewonnen an ass esou mam Michael Schumacher (2004: 13/18 Victoiren) a mam Sebastian Vettel (2013: 13/19 Victoiren) gläich gezunn. Eng weider Victoire, an de Verstappen ass dee Pilot mat de meeschte Victoiren an enger Saison.

Suivéiert de FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Programm

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 29. Oktober 2022:

Ufank vun der Emissioun: 21h55

Start vun der Qualifikatioun: 22h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h10

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 30. Oktober 2022:

Ufank vun der Emissioun: 20h30

Depart vun der Course: 21h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h00

Saison-Kalenner 2022

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi