Dëse Weekend ass déi 22. an domat leschte Course vun der Formel-1-Saison.

Virum Grousse Präis vun Abu Dhabi stinn nach eng Rei Decisiounen op, an dat souwuel beim Weltmeeschterschaftsklassement vun de Piloten, wéi och bei de Konstrukteuren. Bei de Pilote geet et ëmmerhin nach ëm de Vizeweltmeeschtertitel.

Formel 1 Virschau Abu Dhabi / Rep. Aileen Lucius

De Mexikaner Sergio Perez um Red Bull an de Monegass Charles Leclerc op Ferrari sinn do nach an der Course. Eng Course zu Abu Dhabi, bei där de Perez e liichten Avantage dierft hunn, seet den RTL-Formel-1-Commentateur Tom Hoffmann.

De Sergio Perez an de Charles Leclerc gi jo elo ex aequo an déi leschte Course, sinn hunn Allenzwee 290 Punkten. De Perez ka sech awer do wuel op d'Réckendeckung vum Max Verstappen verloossen a Red Bull huet dee besseren Auto an der Course.

D'lescht Woch huet den George Russell net nëmme säin éischte Grand Prix a senger Karriär gewonnen, ma et war och eréischt deen éischte Succès vu Mercedes dës Saison. Datt awer elo e Sonndeg nach een dobäi kënnt, dierft méi schwéier ginn:

Déi Updates, déi se bruecht hunn, hu richteg gutt funktionéiert. Wann et eng normal Course sollt ginn, dierft et net fir eng Victoire duergoen, mä Mercedes ass ëmmer fir eng Iwwerraschung gutt.

Dann ass et awer och no 299 Grand Prixen, 53 Victoiren an 122 Podiumen eng ganz speziell Course fir ee Pilot:

Mam Sebastien Vettel wäert e Sonndeg e ganz grousse Pilot, e 4-fache Weltmeeschter säin Helm un de berüümten Nol hänken. Mat Monza 2008 hat hien am Reen seng éischte Course gewonnen. Hien ass jo och nach ëmmer dee jéngste Weltmeeschter mat 23 Joer an 134 Deeg.

An de leschte Wochen ass vill driwwer spekuléiert ginn, en Donneschdeg war et dunn d'Confirmatioun, datt den Nico Hülkenberg d'nächst Saison de Mick Schumacher bei Haas ersetzt. Den Tom Hoffmann huet eng kloer Meenung zu deem Wiessel:

Positiv, en Nico Hülkenberg hat jo schonn e puer Statiounen an der Formel 1. En huet jo och scho Le Mans 2015 mat Porsche gewonnen. Et wëll ee méi op Erfarung bei Haas setzen.

Bei de Konstrukteure geet et och nach ëm de Vizeweltmeeschtertitel tëscht Ferrari a Mercedes. Hannendru streide sech och nach Alpine a McLaren, Alfa Romeo an Aston Martin, an Haas an Alpha Tauri ëm déi verschidde Plazen.

Wien da wou d'Saison ofschléisst, gitt der natierlech nees op Tëlee Lëtzebuerg op RTL ZWEE a bei eis um Internet gewuer. De Virprogramm mat ënnert anerem engem Réckbléck op d'Saison an duerno der Course fänkt e Sonndeg de Mëtteg um 13 Auer un.